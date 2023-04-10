Ташева объяснила, как будет происходить привлечение к ответственности оккупационных чиновников Крыма

После деоккупации Крыма планируется привлекать к ответственности топ-чиновников оккупационных органов, украинских военных, которые изменили присяге, и другие категории людей. Однако тем, кто только получал российские документы, бояться нечего. Об этом заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

"Нам нужно привлечь к ответственности именно тех лиц, которые, например, принимали управленческие решения. То есть топ-чиновников оккупационных администраций. Тех, кто разворовывал природные богатства, кто активно способствовал утверждению оккупационного режима, например, организовывал псевдореферендумы, выборы на территории оккупированного полуострова, сознательно занимался пропагандой. Это должно касаться тех, кто изменил присяге. Однозначно, это все украинские военные, перешедшие на службу России. Это и весь правоохранительный блок, это весь блок, касающийся судейского корпуса", – сказала она.

По ее словам, речь идет о десятках тысяч людей, которых привлекут к ответственности, но не о сотнях тысяч.

"Есть люди, которые работали в оккупационных администрациях, однако не участвовали в принятии управленческих решений, не нарушали права человека. Вряд ли необходимо будет привлекать к уголовной ответственности рядовых чиновников [...] Поэтому, скорее всего, к таким лицам будут применены люстрационные мероприятия. Люстрация – это не уголовная ответственность. Например, ограничение занимать должности в органах государственной власти Украины в течение определенного периода, 5-10-15 лет", – пояснила Ташева.

На вопрос о том, стоит ли бояться наказания человеку, который прожил все эти годы в Крыму, имел российский паспорт, не был на каких-либо должностях, но, например, получал права и наследство, то есть пересекался с оккупационными органами власти, представитель президента ответила:

"Однозначно нет. Надо понимать, что жизнь на оккупированной территории после 2014 года не остановилась. Именно поэтому мы говорим не об аннексии, а о временной оккупации. Жизнь там продолжается. В любом случае люди там рожают детей, умирают, женятся, наследство получают и т.д. И, конечно, они коммуникируют в данном случае с оккупационной администрацией, но только за факт такой коммуникации, только за факт получения оккупационного документа однозначно ответственности не будет".

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов описал 12 шагов, которые украинские власти, по его мнению, должны предпринять после деоккупации Крыма. Среди прочего, он предложил разработать люстрационный механизм по определению степени привлеченности некоторых граждан Украины в Крыму к поддержке деятельности оккупационных администраций. Такая инициатива предполагает, в частности, ограничение прав участия в выборах – избирать и быть избранными.