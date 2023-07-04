Турция и Египет через 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения

Впервые за 10 лет Турция и Египет повысили уровень дипломатических отношений до уровня послов, восстановив полностью дипломатические отношения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Турция и Египет объявляют, что дипломатические отношения между странами повысили до уровня посольств", - говорится в сообщении МИД.

Турецким послом в Египте стал бывший представитель Турции в Организации исламского сотрудничества Салих Мутлу Шен. Египетская сторона назначила послом в Анкаре Амра Эльхамаме.

"Этот шаг нацелен на нормализацию между двумя странами и отражает взаимное стремление развивать двусторонние отношения в соответствии с интересами народов Турции и Египта", - подчеркивают в МИД.

Президенты Турции и Египта Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об обмене послами в конце мая. Лидеры согласились также укреплять отношения и сотрудничество между странами. В результате Анкара и Каир решили повысить уровень отношений к послам.

Дипломатические отношения между Турцией и Египтом усугубились после военного переворота в Египте в июле 2013 года. Первоначально министерства иностранных дел стран отозвали своих послов. В ноябре того же года Каир объявил посла Турции "персона нон-грата".

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