Туреччина та Єгипет через 10 років повністю відновили дипломатичні відносини

Вперше за 10 років Туреччина та Єгипет підвищили рівень дипломатичних відносин до рівня послів, відновивши дипломатичні відносини повністю.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Туреччина та Єгипет оголошують, що дипломатичні відносини між країнами підвищили до рівня посольств", — йдеться в повідомленні МЗС.

Турецьким послом у Єгипті став колишній представник Туреччини в Організації ісламського співробітництва Саліх Мутлу Шен. Єгипетська сторона призначила послом в Анкарі Амра Ельхамамі.

"Цей крок націлений на нормалізацію між двома країнами та відображає взаємне прагнення розвивати двосторонні відносини відповідно до інтересів народів Туреччини та Єгипту", — наголошують в МЗС.

Президенти Туреччини та Єгипту Реджеп Тайіп Ердоган та Абдель Фаттах ас-Сісі домовилися про обмін послами наприкінці травня. Лідери також погодилися зміцнювати відносини та співпрацю між країнами. Як наслідок Анкара та Каїр вирішили підвищити рівень стосунків до послів.

Дипломатичні відносини між Туреччиною та Єгиптом погіршилися після воєнного перевороту в Єгипті у липні 2013 року. Спочатку міністерства закордонних справ країн відкликали своїх послів. У листопаді того ж року Каїр оголосив посла Туреччини "персона нон-грата".

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