Байден заболел коронавирусом, - Белый дом

Утром 21 июля президент США Джозеф Байден сдал положительный тест на Covid-19. У него фиксируют легкие симптомы коронавируса, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. После получения положительного теста, американский лидер начал принимать Paxlovid, а также самоизолировался, но продолжает работать удаленно.

"Сегодня утром он общался по телефону с членами персонала Белого дома и примет участие в запланированных встречах через Zoom по резиденции. Согласно протоколу он будет продолжать работать в изоляции, пока не сдаст отрицательный тест. Как только тест покажет отрицательный результат, он вернется к работе ", – резюмировали в Белом доме.

Всех, кто контактировал с Байденом, лично сообщат о том, что он заболел. Отмечается, что предварительный тест на Covid-19 президента делал во вторник, 9 июля, тогда он был отрицательным.

"Для прозрачности Белый дом будет ежедневно предоставлять обновленную информацию о статусе президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности в офисе, находясь в изоляции", - подчеркнули в администрации Байдена.

Отметим, что 19 июля первая леди Украины Елена Зеленская посетила Белый дом и встретилась с президентом США и его супругой.