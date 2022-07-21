Байден захворів на коронавірус , - Білий дім

Вранці 21 липня президент США Джозеф Байден здав позитивний тест на Covid-19. У нього фіксуюють легкі симптоми коронавірусу, повідомила пресслужба Білого дому.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що Байден повністю вакцинований і двічі ревакцинований. Після отримання позитивного тесту американський лідер почав приймати Paxlovid, а також самоізолювався, але продовжує працювати віддалено.

"Сьогодні вранці він спілкувався по телефону з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах через Zoom із резиденції. Відповідно до протоколу він продовжуватиме працювати в ізоляції, доки не здасть негативний тест. Як тільки тест покаже негативний результат, він повернеться до роботи", - резюмували в Білому домі.

Усіх, хто контактував з Байденом, особисто повідомлять про те, що він захворів. Зазначається, що попередній тест на Covid-19 президента робив у вівторок, 9 липня, тоді він був негативний.

"Для прозорості Білий дім щоденно надаватиме оновлену інформацію про статус президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки в офісі, перебуваючи в ізоляції", - підкреслили в адміністрації Байдена.

Зазначимо, що 19 липня перша леді України Олена Зеленська відвідала Білий дім та зустрілася з президентом США та його дружиною.