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У Байдена снова обнаружили коронавирус
Президент США Джозеф Байден снова получил положительный тест на коронавирус и возвращается на карантин. Об этом 30 июля сообщил его личный врач Кевин О'Коннор, передает пресс-служба Белого дома.
О'Коннор отметил, что американский лидер не испытывает никаких симптомов, но все же он снова самоизолируется.
Врач также подтвердил, что три дня назад он действительно сдавал отрицательный тест, но сейчас заболел снова. Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован.
Предыдущий раз Белый дом обещал, что будет ежедневно предоставлять обновленную информацию о статусе президента, в этот раз такого обещания не давали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что в своем Twitter Байден не сообщал о том, что снова заболел, но отметил, что американцы могут себя защитить от коронавируса.
"Хотя Covid-19 еще с нами, наша борьба с этим вирусом важна. Теперь мы можем защитить себя от серьезных заболеваний, вызванных Covid-19, а смертность от Covid-19 снизилась почти на 90%", - отметил американский лидер.