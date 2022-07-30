У Байдена знову виявили коронавірус

Президент США Джозеф Байден знову отримав позитивний тест на коронавірус і повертається на карантин. Про це 30 липня повідомив його особистий лікар Кевін О’Коннор, передає пресслужба Білого дому.

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О’Коннор зазначив, що американський лідер не відчуває жодних симптомів, але все ж він знову самоізолюється.

Лікар також підтврдив, що три дні тому він дійсно здавав негативний тест, але зараз захворів знову. Байден повністю вакцинований та двічі ревакцинований.

Попереднього разу Білий дім обіцяв, що щодня надаватиме оновлену інформацію про статус президента, цього разу такої обіцянки не давали.

Зазначимо, що у своєму Twitter Байден не повідомляв про те, що знову захворів, але зазначив, що американці можуть захистити себе від коронавірусу.

"Хоча Covid-19 ще з нами, наша боротьба з цим вірусом є важливою. Тепер ми можемо захистити себе від серйозних захворювань, викликаних Covid-19, а смертність від Covid-19 знизилася майже на 90%", - зазначив американський лідер.