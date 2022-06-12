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У российского посольства провели акцию "Последний день России"
В Киеве возле здания бывшего российского посольства на Воздухофлотском проспекте 27 провели акцию “Последний день России”. Об этом сообщается в телеграм-канале Верховной Рады.
"В Киеве прошла акция «Последний день России». К посольству России пришли как украинские активисты, так и раскаявшиеся российские граждане. Один россиянин даже сжег свой паспорт в знак протеста против агрессии своей страны против Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, данная акция была анонсирована 11 мая.
Организатор мероприятия - общественная организация "Агентство Развития Демократии и Информационных Свобод". Среди приглашенных на акцию Лидер Международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников и экс-депутат госдумы Илья Пономарев, российский политический деятель, проживающий с 2014 года в эмиграции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что с 1992 года 12 июня в России отмечают государственный праздник "День России".