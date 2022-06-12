- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Біля російського посольства провели акцію "Останній день Росії"
У Києві біля будівлі колишнього російського посольства на Повітрофлотському проспекті 27 провели акцію "Останній день Росії". Про це повідомляється у телеграм-каналі Верховної Ради.
"У Києві пройшла акція «Останній день Росії». До посольства Росії прийшли як українські активісти, так і російські громадяни, що розкаялися. Один росіянин навіть спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни проти України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, ця акція була анонсована 11 травня.
Організатор заходу – громадська організація "Агентство Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод". Серед запрошених на акцію Лідер Міжнародного руху "Говоріть Громче!" Андрій Сидельников та екс-депутат держдуми Ілля Пономарьов, російський політичний діяч, який проживає з 2014 року на еміграції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що з 1992 року 12 червня у Росії відзначають державне свято "День Росії".