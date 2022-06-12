Біля російського посольства провели акцію "Останній день Росії"

У Києві біля будівлі колишнього російського посольства на Повітрофлотському проспекті 27 провели акцію "Останній день Росії". Про це повідомляється у телеграм-каналі Верховної Ради.

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"У Києві пройшла акція «Останній день Росії». До посольства Росії прийшли як українські активісти, так і російські громадяни, що розкаялися. Один росіянин навіть спалив свій паспорт на знак протесту проти агресії своєї країни проти України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ця акція була анонсована 11 травня.

Організатор заходу – громадська організація "Агентство Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод". Серед запрошених на акцію Лідер Міжнародного руху "Говоріть Громче!" Андрій Сидельников та екс-депутат держдуми Ілля Пономарьов, російський політичний діяч, який проживає з 2014 року на еміграції.

Зазначимо, що з 1992 року 12 червня у Росії відзначають державне свято "День Росії".