Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме

Во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Маврикия Манишем Гобином было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Маврикием. Кроме того, министры обсудили углубление связей между Украиной и африканскими странами, а также перспективы трехсторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Об этом идет речь на сайте МИД.

Отмечается, что соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Маврикием на данном этапе главным образом облегчит поездки маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей.

В то же время после завершения войны это соглашение также будет способствовать увеличению потока украинских туристов в Маврикий.

Добавим, что документ вступит в силу после завершения внутренних процедур в обеих странах.

Кроме подписания соглашения министры обсудили углубление связей между Украиной и странами Африки, включая сотрудничество с Африканским Союзом, а также перспективы трехсторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

О Маврикии

Государство Маврикий расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.



Ее территория включает в себя главный остров Маврикий (площадью 1865 км²) и остров Родригес (площадью 104 км²), являющийся частью Маскаренских островов. В состав страны также входят архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и несколько мельчайших островков. Общая протяженность береговой линии составляет 330 км, из которых более 100 км занимают пляжи, окруженные коралловыми рифами.

