Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Бизнесработает

Бизнес

работает
Категория
Политика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме

Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме
Министр иностранных дел Маврикия и министр иностранных дел Украины. Фото: пресс-служба МИД

Во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Маврикия Манишем Гобином было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Маврикием. Кроме того, министры обсудили углубление связей между Украиной и африканскими странами, а также перспективы трехсторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Об этом идет речь на сайте МИД.

Отмечается, что соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Маврикием на данном этапе главным образом облегчит поездки маврикийских инвесторов и бизнесменов в Украину для поиска новых возможностей.

В то же время после завершения войны это соглашение также будет способствовать увеличению потока украинских туристов в Маврикий.

Добавим, что документ вступит в силу после завершения внутренних процедур в обеих странах.

Кроме подписания соглашения министры обсудили углубление связей между Украиной и странами Африки, включая сотрудничество с Африканским Союзом, а также перспективы трехсторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

О Маврикии

Государство Маврикий расположено в юго-западной части Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаскара.

Ее территория включает в себя главный остров Маврикий (площадью 1865 км²) и остров Родригес (площадью 104 км²), являющийся частью Маскаренских островов. В состав страны также входят архипелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега и несколько мельчайших островков. Общая протяженность береговой линии составляет 330 км, из которых более 100 км занимают пляжи, окруженные коралловыми рифами.

Автор:
Екатерина Краснодомская