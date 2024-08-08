Україна та Маврикій підписали угоду про безвізовий режим

Під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Маврикію Манішем Гобіном, була підписана угода про безвізовий режим між Україною та Маврикієм. Крім того, міністри обговорили поглиблення зв'язків між Україною та африканськими країнами, а також перспективи тристоронньої торгівлі і інвестиційної співпраці. Про це йдеться на сайті МЗС.

Зазначається, що угоду про безвізовий режим між Україною та Маврикієм, на даному етапі головним чином полегшить поїздки маврикійських інвесторів та бізнесменів до України для пошуку нових можливостей.

Водночас після завершення війни ця угода також сприятиме збільшенню потоку українських туристів до Маврикію.

Додамо, що документ набуде чинності після завершення внутрішніх процедур у обох країнах.

Крім підписання угоди, міністри обговорили поглиблення зв’язків між Україною і країнами Африки, включаючи співпрацю з Африканським Союзом, а також перспективи тристоронньої торгівлі та інвестиційної співпраці.

Про Маврикій

Держава Маврикій розташована в південно-західній частині Індійського океану, приблизно за 900 км на схід від Мадагаскару.



Її територія включає головний острів Маврикій (площею 1865 км²) та острів Родрігес (площею 104 км²), що є частиною Маскаренських островів. До складу країни також входять архіпелаг Каргадос-Карахос, острови Агалега та кілька дрібніших острівців. Загальна довжина берегової лінії складає 330 км, з яких понад 100 км займають пляжі, оточені кораловими рифами.

