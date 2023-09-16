Украина получила от Штатов 3D-принтеры для печати запчастей к технике, – Пентагон

США передали Украине 3D-принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Об этом заявил помощник министра обороны США по закупкам и содержанию Уильям ЛаПлант, передает "Голос Америки".

По словам чиновника, доставка оборудования состоялась в августе, а на прошлой неделе украинцы завершили обучение по пользованию этими принтерами.

"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", – высказался он.

3D-принтеры для Украины: какая польза?

Как отметил ЛаПлант, появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности:

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях".

Также помощник главы Пентагона сообщил, что после начала полномасштабной войны украинцы стали самостоятельно печатать 3D-запчасти. Он намекнул, что соответствующих разрешений на это не было, но страны-союзники помогли Украине в этой ситуации.

"В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение", – добавил ЛаПлант.

Он отметил, что США и другие страны "навели с этим порядок", и теперь у украинской стороны есть все пакеты технических данных.