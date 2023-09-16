Україна отримала від Штатів 3D-принтери для друку запчастин до техніки, – Пентагон

США передали Україні 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Про це заявив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає "Голос Америки".

За словами чиновника, доставка обладнання відбулася в серпні, а минулого тижня українці завершили навчання з користування цими принтерами.

"Йдеться про принтер розміром з вантажівку, навчання на якому закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати усі свої частини", – висловився він.

3D-принтери для України: яка користь?

Як зазначив ЛаПлант, поява цих принтерів "зовсім змінює справу", адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості:

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах".

Також помічник голови Пентагону повідомив, що після початку повномасштабної війни українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини. Він натякнув, що відповідних дозволів на це не було, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.

"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення", – додав ЛаПлант.

Він сказав, що США та інші країни "навели з цим лад", і тепер українська сторона має всі пакети технічних даних.