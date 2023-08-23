Украина получит от Литвы системы NASAMS уже в сентябре

23 августа президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев для участия в третьем саммите международной Крымской платформы. Находясь в украинской столице, Науседа пообещал, что пусковые установки ЗРК NASAMS, которые Литва приобрела для помощи Украине, прибудут уже в сентябре.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - написал Науседа.

Today in Kyiv I told my dear friend President @ZelenskyyUa that Lithuania will keep supporting Ukraine until victory.



Lithuania will deliver NASAMS launchers to Ukraine next month.



🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/cxDnB3FX6G — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский во время встречи с Гитанасом Науседой поблагодарил литовского коллегу за активное участие в реализации целей международной Крымской платформы и вклад Литвы в помощь Украине.

Зеленский и Науседа также обсудили сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности, уделив особое внимание развитию альтернативных маршрутов Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, в конце июня стало известно, что Литва приобрела два зенитно-ракетных комплекса NASAMS и планирует передать их Украине.