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Украина получит от Литвы системы NASAMS уже в сентябре
23 августа президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев для участия в третьем саммите международной Крымской платформы. Находясь в украинской столице, Науседа пообещал, что пусковые установки ЗРК NASAMS, которые Литва приобрела для помощи Украине, прибудут уже в сентябре.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Сегодня в Киеве я сказал своему дорогому другу президенту Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", - написал Науседа.
Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский во время встречи с Гитанасом Науседой поблагодарил литовского коллегу за активное участие в реализации целей международной Крымской платформы и вклад Литвы в помощь Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Зеленский и Науседа также обсудили сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности, уделив особое внимание развитию альтернативных маршрутов Черноморской зерновой инициативы.
Напомним, в конце июня стало известно, что Литва приобрела два зенитно-ракетных комплекса NASAMS и планирует передать их Украине.