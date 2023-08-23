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Україна отримає від Литви системи NASAMS вже у вересні

Україна отримає від Литви системи NASAMS вже у вересні
Володимир Зеленський під час зустрічі з Гітанасом Науседою. Фото: Офіс президента

23 серпня президент Литви Гітанас Науседа прибув з візитом до Києва для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи. Перебуваючи в українській столиці Науседа пообіцяв, що пускові установки ЗРК NASAMS, які Литва придбала для допомоги Україні прибудуть вже у вересні.

Про це він повідомив  у Тwitter.

"Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа.

Як повідомили в Офісі президента, Володимир Зеленський під час зустрічі з Гітанасом Науседою подякував литовському колезі за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та внесок Литви у допомогу Україні.

Зеленський і Наусєда також обговорили співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, приділивши особливу увагу розбудові альтернативних маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, в кінці червня стало відомо, що Литва придбала два зенітно-ракетних комплекси NASAMS і планує передати їх Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко