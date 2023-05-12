Украина вышла еще из двух "пограничных" соглашений с РФ и Беларусью

Украина вышла из двух межгосударственных документов по пограничному сотрудничеству с РФ и Беларусью. Соответствующий указ №278, сразу вступивший в силу, президент Владимир Зеленский подписал 12 мая.

В частности, речь идет о выходе из меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Беларуси, РФ и Украины, заключенном 15 апреля 1994 года в Москве. Кроме того, прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, заключенного 3 августа 1994 года в Одессе.

В качестве обоснования такого шага глава государства ссылается, в частности, на статью 62 Венской конвенции о праве международных договоров, то есть на коренное изменение обстоятельств.

Напомним, что граница с Беларусью и РФ составляет большую часть сухопутной государственной границы Украины: с Россией ее длина составляет 1944 километра, а с Беларусью – 1111.

Однако из-за полномасштабного российского военного вторжения с 28 февраля по решению Кабинета министров были закрыты все пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью, которые не были закрыты ранее, а также пункты пропуска на границе с непризнанным Приднестровьем.

Отметим также, что год спустя, 28 февраля 2023 года, правительство решило прекратить действие соглашения с Беларусью об организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе, заключенного 14 декабря 1995 года в Киеве, а также прекратить действие соглашения с РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через границу, заключенного 18 октября 2011 года в Донецке.