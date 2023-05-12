Україна вийшла ще з двох "прикордонних" угод з РФ та Білоруссю

Україна вийшла з двох міждержавних документів щодо прикордонного співробітництва з РФ та Білоруссю. Відповідний указ №278, що відразу набрав чинності, президент Володимир Зеленський підписав 12 травня.

Зокрема, йдеться по вихід з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Білорусі, РФ та України, вчиненого 15 квітня 1994 року в Москві. Крім того, припинено дію угоди між Україною і РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, вчиненої 3 серпня 1994 року в Одесі.

В якості обґрунтування такого кроку глава держави посилається, зокрема на статтю 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, тобто на докорінну зміну обставин.

Нагадаємо, що кордон з Білоруссю та РФ становить більшість сухопутного державного кордону України: з Росією його довжина складає 1944 кілометри, а з Білоруссю - 1111.

Однак через повномасштабне російське військове вторгнення з 28 лютого за рішенням Кабінету міністрів були закриті усі пункти пропуску на кордонах з РФ та Білоруссю, які не були закриті раніше, а також пункти пропуску на кордоні з невизнаним Придністров'ям.

Зазначимо також, що рік потому, 28 лютого 2023 року, уряд вирішив припинити дію угоди з Білоруссю щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на кордоні, вчиненої 14 грудня 1995 року в Києві, а також припинити дію угоди з РФ про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через кордон, вчиненої 18 жовтня 2011 року в Донецьку.