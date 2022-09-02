Украина выходит из Объединенного института ядерных исследований, расположенного в России

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из состава членов Объединенного института ядерных исследований. Как сообщает Министерство образования и науки, такое решение правительство приняло на заседании 2 сентября.

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Объединенный институт ядерных исследований является международной межправительственной научно-исследовательской организацией, расположенной в Дубне Московской области России. Ее учредителями являются 18 государств-членов.

Основными направлениями теоретических и экспериментальных исследований ОИЯИ являются ядерная физика, физика элементарных частиц и исследование конденсированного состояния вещества. Институт основан в соответствии с соглашением от 26 марта 1956 года.

Вопрос о выходе Украины из ОИЯИ инициировало перед Кабмином именно Минобразования как центральный орган исполнительной власти Украины, занимающийся вопросами международного научно-технического сотрудничества, с учетом решения совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) от 8 марта 2022 года относительно неприемлемости сотрудничества со страной -агрессором в научно-технической сфере.

"Украинскими учеными осуждена отстраненность и бездействие ученых ОИЯИ относительно трагических событий в Украине, вызванных вооруженным вторжением войск РФ на территорию нашей страны 24 февраля 2022 года и принято решение о приостановлении сотрудничества с ОИЯИ", - говорится в сообщении.

Отметим также, что войска России уже почти полгода оккупируют украинскую Запорожскую атомную электростанцию, из-за чего представители украинских властей, в том числе на самом высоком уровне, регулярно заявляют, что РФ этим создала угрозу ядерной катастрофы.