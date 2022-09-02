Україна виходить з Об’єднаного інституту ядерних досліджень, розташованого в Росії

Кабінет міністрів прийняв постанову про вихід України зі складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень. Як повідомляє Міністерство освіти і науки, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 2 вересня.

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Об’єднаний інститут ядерних досліджень є міжнародною міжурядовою науково-дослідною організацією, розташованою у місті Дубна Московської області Росії. Її засновниками є 18 держав-членів.

Основними напрямами теоретичних і експериментальних досліджень ОІЯД є ядерна фізика, фізика елементарних частинок і дослідження конденсованого стану речовини. Інститут заснований відповідно до угоди від 26 березня 1956 року.

Питання про вихід України з ОІЯД ініціювало перед Кабміном саме Міносвіти як центральний орган виконавчої влади України, що опікується питаннями міжнародної науково-технічної співпраці, беручи до уваги рішення ради Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері.

"Українськими вченими засуджено відстороненість та бездіяльність науковців ОІЯД щодо трагічних подій в Україні, спричинених збройним вторгненням військ РФ на територію нашої країни 24 лютого 2022 року та прийнято рішення щодо призупинення співпраці з ОІЯД", - зазначено в повідомленні.

Зазначимо також, що війська Росії вже майже півроку окуповують українську Запорізьку атомну електростанцію, через що представники українсько влади, зокрема на найвищому рівні, регуряно заявляють, що РФ цим створила загрозу ядерної катастрофи.