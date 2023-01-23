Украинцы показали рекордную поддержку вступления Украины в НАТО

Среди украинцев поддержка вступления государства в НАТО стала рекордной, свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января. Такую инициативу на референдуме поддержали бы 86%. Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.

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Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп. В октябре, по данным опроса того же "Рейтинга", вступление в НАТО поддерживали рекордные в то время 83% опрошенных.

При этом 80% опрошенных украинцев положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично.

Опрашивали население Украины старше 18 лет и во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. способ опроса – телефонные интервью с внедрением компьютера).

Напомним, недавно стало известно, что 59% украинцев поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей. 13,2% высказались против, а 18,6% заявили, что относятся к этому безразлично. Еще 9,3% ответа дать не смогли.