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Украинцы показали рекордную поддержку вступления Украины в НАТО
Среди украинцев поддержка вступления государства в НАТО стала рекордной, свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января. Такую инициативу на референдуме поддержали бы 86%. Против вступления в НАТО выступили бы всего 3% респондентов, не проголосовали бы 8%.
Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп. В октябре, по данным опроса того же "Рейтинга", вступление в НАТО поддерживали рекордные в то время 83% опрошенных.
При этом 80% опрошенных украинцев положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично.
Опрашивали население Украины старше 18 лет и во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Выборочная совокупность: 1000 респондентов. способ опроса – телефонные интервью с внедрением компьютера).
Напомним, недавно стало известно, что 59% украинцев поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей. 13,2% высказались против, а 18,6% заявили, что относятся к этому безразлично. Еще 9,3% ответа дать не смогли.