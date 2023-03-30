Украине отказали в экстрадиции Константина Жеваго

Суд во Франции отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции бизнесмена.

Об этом сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвокатов Жеваго.

Сам Жеваго считает, что постановление французского суда подтверждает отсутствие достаточных оснований для экстрадиции и доказывает необоснованность обвинений.

"Это преследование содержит политический мотив и явные признаки пиар-кампании государственных правоохранительных органов. Надеюсь, что ГБР и Генпрокуратура наконец-то выслушают мои аргументы и будут придерживаться закона при дальнейшем рассмотрении этого дела", – цитируется в сообщении Жеваго.

Адвокаты отметили, что бизнесмен неоднократно обращался и продолжает обращаться в ГБР и Офис генпрокурора с предложением предоставить показания для объективного расследования и обеспечения ему права на справедливое правосудие.

По их словам, бизнесмен хочет довести дело либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде, но ни ДБР, ни Генпрокуратура не проявляют к этому интереса.

Напомним, что в январе подозреваемый в растрате более 2,5 млрд грн Константин Жеваго внес залог в размере €1 млн и вышел из-под стражи. Он не может покидать Францию, а также вынужден отмечаться в полиции три раза в неделю.