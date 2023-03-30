Україні відмовили в екстрадиції Костянтина Жеваго

Суд у Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію бізнесмена.

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвокатів Жеваго.

Сам Жеваго вважає, що постанова французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість обвинувачень.

"Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи", – цитується у повідомленні Жеваго.

Адвокати зазначили, що бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до ДБР та Офісу генпрокурора з пропозицією надати свідчення, для об'єктивного розслідування та забезпечення йому права на справедливе правосуддя.

З їхніх слів, бізнесмен хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не виявляють у цьому інтересу.

Нагадаємо, що в січні підозрюваний у розтраті понад 2,5 млрд грн Костянтин Жеваго вніс заставу в розмірі €1 млн і вийшов із-під варти. Він не може покидати Францію й також змушений відмічатись у поліції тричі на тиждень.