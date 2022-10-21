Украинский омбудсмен увязал поджог дома с украинскими беженцами в Германии с бегством мужчин из РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что из-за пожара в доме в селе Гросс-Штрёмкендорф (община Бловац, земля Мекленбург-Передняя Померания), где находились украинские беженцы, власти европейских стран должны пересмотреть политику приема в страну мужчин призывного возраста, бегущих из России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что глава общины Тино Шоман заявил, что есть основания полагать, что пожар был устроен намеренно, и в этот же день полиция проверяла помещение в связи с другим преступлением — нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой у входа в здание.

"На момент пожара в помещении находились 17 человек - 14 украинцев, которые бежали от последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, переместившись в Германию, и трое сотрудников немецкого Красного Креста, непосредственно заботящегося о помещении. К счастью, все лица остались невредимыми, поскольку смогли вовремя покинуть дом", - указал омбудсмен.

По этому поводу Лубинец выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации с безопасностью в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины.

"Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают РФ и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за границей. Мы получаем такие сообщения и считаем неприемлемой ситуацию, когда, убегая от вооруженной агрессии в своей стране, граждане становятся жертвами в местах временного убежища", - заявил он.

Омбудсмен призвал власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан.

"Важным элементом таких решений должна быть широкая информационная кампания для украинцев и наличие горячих линий, на которые граждане Украины могли бы обращаться в случае угроз или других инцидентов, которые могут нанести вред их жизни и здоровью", - подчеркнул он.

По его словам, особенностью угроз со стороны граждан РФ или этнических русских является отсутствие языкового барьера для обидчика и зачастую отсутствие возможности оперативно сообщить полиции об инциденте из-за отсутствия знаний немецкого языка на уровне свободного общения по телефону.

"Таким образом, во избежание чрезвычайных ситуаций, в частности в странах Европейского союза, и обеспечения стабильных и безопасных условий для украинских беженцев в ЕС как омбудсмен Украины обращаюсь к правительствам стран ЕС с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации в РФ", – написал Лубинец.

По его мнению, это должно продолжаться до тех пор, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в большинстве своем это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны России и невозможности их возвращения домой.