Український омбудсмен ув'язав підпал будинку з українськими біженцями в Німеччині з втечею чоловіків з РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що через пожежу в будинку в селі Грос-Штрьомкендорф (громада Бловац, земля Мекленбург-Передня Померанія), де перебували українські біженці, влади європейських країн мають переглянути політику надання прихистку чоловікам призовного віку, що тікають з Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Він нагадав, що голова громади Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно, а в цей же день поліція перевіряла помешкання у зв’язку із іншим злочином — нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.

"На момент пожежі у приміщенні перебували 17 осіб – 14 українців, які тікаючи від наслідків збройної агресії Російської Федерації, перемістилися до Німеччини, та троє співробітників німецького Червоного Хреста, що безпосередньо опікується помешканням. На щастя, всі особи залишилися неушкодженими, оскільки змогли вчасно покинути будинок", - вказав омбудсмен.

З цього приводу Лубінець висловив стурбованість щодо подальшого стану безпекової ситуації у країнах, де наразі перебувають біженці з України.

"Особливо в умовах, коли російські громадяни чоловічої статі в умовах мобілізаційної кампанії, оголошеної Путіним, масово покидають РФ і часто в грубій формі висловлюють своє незадоволення та погрожують фізичною розправою українським жінкам та дітям за кордоном. Ми отримуємо такі повідомлення і вважаємо неприйнятною ситуацію, коли, тікаючи від збройної агресії в своїй країні, громадяни стають жертвами в місцях тимчасового притулку", - заявив він.

Омбудсмен закликав владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування вказаних фактів, забезпечити переселення 14 українських біженців до більш безпечного місця, а також випрацювати системні рішення щодо забезпечення безпеки місць проживання українських громадян.

"Важливим елементом таких рішень повинна бути широка інформаційна кампанія для українців та наявність гарячих ліній, на яку громадяни України могли б звертатися в разі погроз чи інших інцидентів, які можуть зашкодити їх життю та здоров’ю", - підкреслив він.

За його словами, особливістю погроз зі сторони громадян РФ чи етнічних росіян є відсутність мовного бар’єру для кривдника і часто відсутність можливості оперативно повідомити поліцію про інцидент через брак знань німецької мови на рівні вільного спілкування телефоном.

"Таким чином, з метою подальшого уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського Союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українських біженців у ЄС як омбудсмен України звертаюся до урядів країн ЄС із закликом утриматися від прийняття рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в РФ", - написав Лубінець.

На його думку, це має продовжуватися до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Росії і неможливості їхнього повернення додому.