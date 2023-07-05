АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Политика
Дата публикации

Умер министр транспорта Беларуси: это уже вторая внезапная смерть за год в правительстве Лукашенко

На 47-м году жизни внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко
На 47-м году жизни внезапно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко

В Беларуси по неизвестным причинам скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко – это уже вторая смерть соратника самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за год.

Об этом сообщает Reform.by .

Отмечается, что чиновник внезапно скончался в возрасте 47 лет. О его смерти стало известно 5 июля.

Авраменко с 2016 года работал первым замминистра транспорта и коммуникаций. 15 января 2019 года был назначен министром.

Известно, что после выборов в Беларуси в 2020 году был причастен к массовым увольнениям работников белорусской железной дороги за участие в протестах.

Это уже вторая смерть чиновника режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за последний год — в ноябре 2022 года при неизвестных обстоятельствах умер министр иностранных дел Владимир Макей.

Автор:
Светлана Манько