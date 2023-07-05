Умер министр транспорта Беларуси: это уже вторая внезапная смерть за год в правительстве Лукашенко

В Беларуси по неизвестным причинам скончался министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко – это уже вторая смерть соратника самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за год.

Об этом сообщает Reform.by .

Отмечается, что чиновник внезапно скончался в возрасте 47 лет. О его смерти стало известно 5 июля.

Авраменко с 2016 года работал первым замминистра транспорта и коммуникаций. 15 января 2019 года был назначен министром.

Известно, что после выборов в Беларуси в 2020 году был причастен к массовым увольнениям работников белорусской железной дороги за участие в протестах.

Это уже вторая смерть чиновника режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за последний год — в ноябре 2022 года при неизвестных обстоятельствах умер министр иностранных дел Владимир Макей.