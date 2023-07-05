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Помер міністр транспорту Білорусі: це вже друга раптова смерть за рік в уряді Лукашенко
У Білорусі з невідомих причин помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко - це вже друга смерть соратника самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за рік.
Про це повідомляє Reform.by.
Зазначається, що посадовець раптово помер у віці 47 років. Про його смерть стало відомо 5 липня.
Авраменко з 2016 року працював першим заступником міністра транспорту і комунікацій. 15 січня 2019 був призначений міністром.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відомо, що після виборів у Білорусі в 2020 році, був причетним до масових звільнень працівників білоруської залізниці за участь у протестах.
Це вже друга смерть високопосадовця режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за останній рік — у листопаді 2022 року за невідомих обставин помер міністр закордонних справ Володимир Макей.