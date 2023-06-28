Уволенный глава пригорода Киева, поддержавший вторжение РФ и сбежавший, получил подозрение от СБУ

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области сообщило бывшему уже председателю Чабановского поселкового совета Киевской области Александру Киризлиеву о подозрении в поддержке российской военной агрессии против Украины.

Как говорится в сообщении спецслужбы, чиновник долгое время возглавлял местную ячейку запрещенной ныне Партии регионов и "отличался своей прокремлевской позицией", которую неоднократно демонстрировал среди односельчан.

Установлено, что накануне 24 февраля 2022 года он тайно выехал в Россию через третьи страны, а в первые дни полномасштабного вторжения РФ обзванивал своих подчиненных и призвал их не вступать в местные отряды теробороны и не сопротивляться российским войскам.

"Таким образом он пытался сорвать проведение оборонных мероприятий на территории общины для скорейшего продвижения российских войск в направлении Киева. Также он агитировал односельчан поддержать агрессора и помогать оккупационным группировкам РФ с провизией и расквартированием на территории населенного пункта", - отмечают в СБУ.

Впоследствии, как указывает спецслужба, чиновник продолжил на своей странице в Facebook оправдывать агрессивную политику Кремля и называл войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом". Преступность этих действий подтвердила инициированная СБУ лингвистическая экспертиза.

На основе собранных доказательств Чабановский поссовет высказал Киризлиеву недоверие и досрочно прекратил его полномочия как председателя общины. Случилось это, напомним, 27 апреля нынешнего года, то есть более чем через год после бегства чиновника.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются, как отмечает СБУ, "комплексные меры по привлечению его к ответственности" за преступления против государственной безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Отметим, что Чабановская община, непосредственно граничащая с Киевом, охватывает два населенных пункта - поселок Чабаны и село Новоселки. Поскольку она осталась без главы, президент имеет право образовать там военную администрацию и назначить ее начальника, однако пока этого не произошло.