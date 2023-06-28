Звільнений голова передмістя Києва, що підтримав вторгнення РФ та втік, отримав підозру від СБУ

Головне управління Служби безпеки України в Києві та Київській області повідомило колишньому вже голові Чабанівської селищної ради Київської області Олександру Киризлієву про підозру в підтримці російської військової агресії проти України.

Як ідеться в повідомленні спецслужби, посадовець тривалий час очолював місцевий осередок забороненої нині Партії регіонів та "вирізнявся своєю прокремлівською позицією", яку неодноразово оприлюднював серед односельчан.

Встановлено, що напередодні 24 лютого 2022 року він приховано виїхав до Росії через треті країни, а у перші дні повномасштабного вторгнення РФ обдзвонював своїх підлеглих і закликав їх не вступати до місцевих загонів тероборони та не чинити спротив російським військам.

"Таким чином він намагався зірвати проведення оборонних заходів на території громади для якнайшвидшого просування російських військ у напрямку Києва. Також він агітував односельчан підтримати агресора і допомагати окупаційним угрупованням РФ з провізією та розквартируванням на території населеного пункту", - зазначають в СБУ.

Згодом, як вказує спецслужба, посадовець продовжив на своїй сторінці у Facebook виправдовувати агресивну політику Кремля і називав війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Злочинність цих дій підтвердила ініційована СБУ лінгвістична експертиза.

На основі зібраних доказів Чабанівська селищна рада висловила Киризлієву недовіру та достроково припинила його повноваження як голови громади. Сталося це, нагадаємо, 27 квітня поточного року, тобто більше ніж через рік після втечі чиновника.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають, як зазначає СБУ, "комплексні заходи для притягнення його до відповідальності" за злочини проти державної безпеки України. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Зазначимо, що Чабанівська громада, що безпосередньо межує з Києвом, охоплює два населених пункти - селище Чабани та село Новосілки. Оскільки вона залишилася без голови, президент має право утворити там військову адміністрацію та призначити її начальника, однак наразі цього не відбулося.