В Беларуси тренируются несколько тысяч российских военных - ГПСУ

На полигонах Беларуси сейчас проходят подготовку более 4 тыс. российских военных, ударную группировку на границе с Украиной пока не фиксируют.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

"На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше, ведь фактически российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, постоянно происходит ротация", – рассказал Демченко.

После подготовки солдат отправялют в Россию, в пограничной зоне не наблюдается активность вражеской техники и солдат.

Спикер добавил, что, несмотря на такую ситуацию, Украина продолжает укреплять границы не только с Россией, но и с Беларусью.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы передаче Беларуси комплексов "Искандер-М", которые могут нести ядерные заряды, являются блефом.