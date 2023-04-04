В Білорусі тренуються декілька тисяч російських військових - ДПСУ

На полігонах Білорусі зараз проходять підготовку понад 4 тис. російських військових, ударного угруповання на кордоні з Україною поки що не фіксують.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

"На території Білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи більше чотирьох тисяч військовослужбовців, і ці дані дещо нижчі за ті, що були раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, постійно відбувається ротація", - розповів Демченко.

Після підготовки солдатів відправляють в Росію, у прикордонній зоні не спостерігається активність ворожої техніки та солдатів.

Спікер додав, що незважаючи на таку ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордони не лише з Росією, а і з Білоруссю.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є блефом.