В Белом доме сообщили, когда Вашингтон объявит о новом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят новый пакет оборонной помощи для Украины. О нем объявят в течение недели.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Я думаю, вы увидите, как еще один (пакет помощи, – Delo) появится на этой неделе. Я не могу предоставить подробностей по времени, когда это произойдет, но мы упорно работали после выделения предыдущего пакета, чтобы разработать следующий и следующий будет очень-очень скоро", - отметил он.

Кирби также отметил, что новый пакет будет "согласовываться" по своему содержанию с помощью США Украине, которая предоставлялась в последние недели, по поставкам необходимого вооружения и боеприпасов для ВСУ. Что именно войдет в новый пакет, пока не известно.

Кроме того, он выразил оценку, что в процессе улучшения погодных условий на поле боя в Украине ожидается новая динамика столкновений.

Также Кирби добавил, что подтверждений того, что россияне якобы получили контроль над Бахмутом нет, есть свидетельства, что ВСУ продолжают защищать город, и там происходят тяжелые бои.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 2,6 млрд долларов. Ожидается, что в пакет войдут несколько типов боеприпасов, в том числе противотанковые ракеты, высокоточные авиационные снаряды, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS. Кроме того, речь идет о радарах воздушного наблюдения, бензовозах, мостовом оборудовании и машинах для помощи тяжелой технике, выведенной из строя.