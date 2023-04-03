У Білому домі повідомили, коли Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати готують новий пакет оборонної допомоги для України. Про нього оголосять впродовж тижня.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Я думаю, ви побачите, як ще один (пакет допомоги, – Delo) з’явиться цього тижня. Я не можу надати подробиць по часу, коли це станеться, але ми наполегливо працювали після виділення попереднього пакету, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже-дуже скоро", - зазначив він.

Кірбі також зауважив, що новий пакет "узгоджуватиметься" за своїм вмістом з допомогою США Україні, яка надавалася останніми тижнями, щодо поставок необхідного озброєння та боєприпасів для ЗСУ. Що саме увійде в новий пакет наразі не відомо.

Крім того, він висловив оцінку, що в процесі того, як поліпшуватимуться погодні умови, на полі бою в Україні очікується нова динаміка зіткнень.

Також Кірбі додав, що підтверджень того, що росіяни начебто отримали контроль над Бахмутом немає, натомість є свідчення, що ЗСУ продовжують боронити місто, і там відбуваються важкі бої.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що США готують новий пакет військової допомоги для України вартістю 2,6 млрд доларів. Очікується, що в пакет ввійдуть кілька типів боєприпасів, зокрема, протитанкові ракети, авіаційні снаряди, а також боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS. Крім того, йдеться про радари повітряного спостереження, бензовози, мостове обладнання та машини для допомоги важкій техніці, виведеній із ладу.