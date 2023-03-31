Авіаційні боєприпаси й не лише. США готують новий пакет допомоги Україні на 2,6 млрд доларів, – Reuters

США в понеділок, 3 квітня, можуть оголосити новий пакет військової допомоги для України вартістю 2,6 млрд доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

Очікується, що в пакет ввійдуть кілька типів боєприпасів, зокрема, протитанкові ракети, авіаційні снаряди, а також боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS. Крім того, йдеться про радари повітряного спостереження, бензовози, мостове обладнання та машини для допомоги важкій техніці, виведеній із ладу.

Пакет містить зброю на 2,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), за якою адміністрація президента Джо Байдена може купувати зброю у промисловості. Решту 500 млн доларів виділяють переважно на боєприпаси, які надійдуть за Ініціативою, яка дозволяє лідеру США передавати озброєння із запасів країни.

Однак співрозмовники видання зауважують, що сума і зміст партії допомоги можуть змінитися.

Нагадаємо, крайній пакет військової допомоги США для України було оголошено 20 березня. До нього ввійшли, зокрема, ракети для систем HIMARS, боєприпаси для гаубиць, бойових машин піхоти Bradley, протитанкова зброя. На допомогу виділили 350 млн доларів.