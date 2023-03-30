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У США відповіли, чи є ознаки неналежного використання Україною військової допомоги

У США відповіли, чи є ознаки неналежного використання Україною військової допомоги

США не бачать ознак того, що Україна неналежним чином розпоряджається наданою їй американською військовою допомогою.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Якщо мова йде про використання військової допомоги, наданої Україні, то ми не бачили жодних доказів якихось кричущих порушень", - зазначив він.

За його словами, українська сторона "поділяє наші занепокоєння стосовно забезпечення належної підзвітності та прозорості щодо обладнання, яке направляється на поле бою чи транспортується довкола нього".

"Звісно, ми всі прагнемо якомога більшого нагляду та підзвітності. До України надходить обладнання та системи, закуплені за кошти платників податків, але це - війна. Справжні люди воюють та вмирають. Під час бою неможливо ідеально передбачити рух кожної одиниці, яку кожен окремий солдат бере із собою у бій" - додав Кірбі.

Нагадаємо, Сполучені Штати 20 березня оголосили про виділення для України нового пакет допомоги на 350 млн доларів. 

Автор:
Ніна Комащенко