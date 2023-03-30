В США ответили, есть ли признаки ненадлежащего использования Украиной военной помощи

США не видят признаков того, что Украина ненадлежащим образом распоряжается предоставленной ей американской военной помощью.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-либо вопиющих нарушений", - отметил он.

По его словам, украинская сторона "разделяет наши беспокойства относительно обеспечения надлежащей подотчетности и прозрачности оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него".

"Конечно, мы все стремимся получить как можно больше надзора и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это - война. Настоящие люди воюют и умирают. Во время боя невозможно идеально предусмотреть движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат "берет с собой в бой" - добавил Кирби.

Напомним, Соединенные Штаты 20 марта объявили о выделении для Украины нового пакета помощи на 350 млн долларов.