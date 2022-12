В ближайшее время Малюка должны назначить главой СБУ, - эксперт

В ближайшее время и.о. главы СБУ Василий Малюк должен быть назначен полноправным руководителем спецслужбы. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний, комментируя присвоение Президентом Малюку звания генерал-майора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, результаты СБУ за последнее время свидетельствуют о том, что она перешла на формат работы военного времени.

"Мои источники говорят, что назначение Малюка полноправным главой СБУ – вполне реально. Президент его работой доволен, результаты есть. Регулярно появляются новости о службе – то обыски УПЦ (МП) по всей стране, то задержание агентов ФСБ, то подозрения российским олигархам, которые до сих пор владеют украинскими облэнерго", – отметил Загородний.

Он подчеркнул, что не следует забывать и о подрыве Крымского моста и атаке дронов на корабли РФ в Севастопольской бухте. Ранее СБУ не подтверждала, но и не опровергала свою причастность к этим операциям (как поступают в таких случаях все ведущие спецслужбы мира). Но видео, слитое в сеть, доказывало, что СБУ таки имеет прямое отношение к этому.

Эксперт прогнозирует, что вряд ли возникнут какие-либо сложности во время голосования кандидатуры Малюка в парламенте.

"Поэтому есть все шансы на то, что в ответ на свои ракетные обстрелы Россия и дальше будет получать удары от украинских спецслужб. Bavovna must go on", - добавил Загородний.

Напомним, Малюк возглавил СБУ в июле, после отставки Ивана Баканова.