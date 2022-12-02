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Найближчим часом Малюка мають призначити головою СБУ, - експерт
Найближчим часом в.о. голови СБУ Василь Малюк має бути призначений повноправним керівником спецслужби. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи присвоєння Президентом Малюку звання генерал-майора.
За його словами, результати СБУ за останній час свідчать, що вона перейшла на формат роботи воєнного часу.
"Мої джерела кажуть, що призначення Малюка повноправним головою СБУ – цілком реальне. Президент його роботою задоволений, результати є. Регулярно з’являються новини про cлужбу – то обшуки УПЦ (МП) по всій країні, то затримання агентів ФСБ, то підозри російським олігархам, які досі володіють українськими обленерго", - зазначив Загородній.
Він підкреслив, що не слід забувати й про підрив Кримському мосту та атаку дронів на кораблі РФ у Севастопольській бухті. Раніше СБУ не підтверджувала, але й не спростовувала свою приналежність до цих операцій (як роблять в таких випадках всі провідні спецслужби світу). Але відео, котре було злито в мережу, доводило, що СБУ таки має пряме відношення до цього.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Експерт прогнозує, що навряд чи виникнуть якісь складнощі під час голосування кандидатури Малюка в парламенті.
"Тож є всі шанси на те, що у відповідь на свої ракетні обстріли Росія і далі буде отримувати удари від українських спецслужб. Bavovna must go on", - додав Загородній.
Нагадаємо, Малюк очолив СБУ у липні, після відставки Івана Баканова.