В Британии украинские военные проходят обучение по обслуживанию MLRS 270

Украинские солдаты в Британии проходят специальное обучение по обслуживанию реактивных систем залпового огня M270. Это – универсальная пусковая установка, используемая в качестве РСЗО и установка для запуска тактических ракет.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В сообщении говорится, что украинские военные проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важной на фронте боевой техники М270.

Ukrainian soldiers are receiving specialist training to maintain vital battle-winning equipment: the M270 Multiple Launch Rocket System [MLRS].



The training is being provided by British instructors through Op Orbital to ensure the MLRS stay in the fight.



🇺🇦#StandWithUkraine. pic.twitter.com/3C5OVnwnQ3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2023

Обучение проводят британские инструкторы через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО остаются в бою.

Стоит отметить, что пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

Великобритания прислала Украине первую систему MLRS M270 12 августа прошлого года. По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, уже зарекомендовавшей себя на фронте.