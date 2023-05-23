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В Британии украинские военные проходят обучение по обслуживанию MLRS 270
Украинские солдаты в Британии проходят специальное обучение по обслуживанию реактивных систем залпового огня M270. Это – универсальная пусковая установка, используемая в качестве РСЗО и установка для запуска тактических ракет.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
В сообщении говорится, что украинские военные проходят специальную подготовку по обслуживанию жизненно важной на фронте боевой техники М270.
Обучение проводят британские инструкторы через Op Orbital, чтобы гарантировать, что РСЗО остаются в бою.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоит отметить, что пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.
Великобритания прислала Украине первую систему MLRS M270 12 августа прошлого года. По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, уже зарекомендовавшей себя на фронте.