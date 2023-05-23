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У Британії українські військові проходять навчання з обслуговування MLRS 270
Українські солдати в Британії проходять спеціальне навчання з обслуговування реактивних систем залпового вогню M270. Це - універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ та встановлення для запуску тактичних ракет.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
У повідомлені йдеться, що українські військові проходять спеціальну підготовку з обслуговування життєво важливої на фронті бойової техніки М270.
Навчання проводять британські інструктори через Op Orbital, щоб гарантувати, що РСЗВ залишаються в бою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Варто зазначити, що пускові установки M270 використовуються як РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрілянини – 2 000 метрів, максимальна – від 40 000 до 80 000 метрів залежно від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 км.
Великобританія прислала Україні перші системи MLRS M270 12 серпня минулого року. За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті.