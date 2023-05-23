У Британії українські військові проходять навчання з обслуговування MLRS 270

Українські солдати в Британії проходять спеціальне навчання з обслуговування реактивних систем залпового вогню M270. Це - універсальна пускова установка, що використовується як РСЗВ та встановлення для запуску тактичних ракет.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

У повідомлені йдеться, що українські військові проходять спеціальну підготовку з обслуговування життєво важливої на фронті ​​бойової техніки М270.

Ukrainian soldiers are receiving specialist training to maintain vital battle-winning equipment: the M270 Multiple Launch Rocket System [MLRS].



The training is being provided by British instructors through Op Orbital to ensure the MLRS stay in the fight.



🇺🇦#StandWithUkraine. pic.twitter.com/3C5OVnwnQ3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2023

Навчання проводять британські інструктори через Op Orbital, щоб гарантувати, що РСЗВ залишаються в бою.

Варто зазначити, що пускові установки M270 використовуються як РСЗВ і для запуску тактичних ракет. Мінімальна дальність стрілянини – 2 000 метрів, максимальна – від 40 000 до 80 000 метрів залежно від типу снаряда. Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 км.

Великобританія прислала Україні перші системи MLRS M270 12 серпня минулого року. За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті.