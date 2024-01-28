В британской разведке объяснили, почему в России выросло количество поджогов военкоматов

За последние 6 месяцев количество поджогов военкоматов в России возросло почти вдвое, что может свидетельствовать о недоверии граждан к обещанию властей воздержаться от новой волны мобилизации.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.

"22 января 2024 года российские власти сообщили, что с начала конфликта в феврале 2022 года было совершено 220 нападений на военкоматы. По данным издания "Медиазона", с 26 июля 2023 года подтверждено 113 атак на военкоматы. Эта статистика свидетельствует об увеличении поджогов военкоматов в РФ за последние шесть месяцев в два раза", – говорится в сообщении британского ведомства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qGbp069iNE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024

По информации британской разведки, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет виновных в поджогах в действиях по указанию западных чиновников.

"Однако увеличение количества нападений, вероятно, происходит из-за усиления недовольства войной среди российского населения, особенно тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации", - уверены в Минобороны Британии.

В ведомстве добавили, что дальнейшая мобилизация будет противоречить обещанию Путина, которое он дал на пресс-конференции 14 декабря 2023 года, о том, что в России дальнейшей мобилизации не будет.

"Нападения, скорее всего, свидетельствуют об отсутствии доверия к этому обещанию", - резюмировали в британском Минобороны.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в рамках которой официально планировали призвать 300 тысяч резервистов.

Пока в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

С начала 2023 года российское Минобороны активизировало схему вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка сообщала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой волны открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.

Пока в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

По мнению экспертов, до президентских выборов 2024 года новой волны мобилизации в стране-агрессоре, скорее всего, не будет.

Фото: ua.depositphotos.com