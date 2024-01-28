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В британской разведке объяснили, почему в России выросло количество поджогов военкоматов
За последние 6 месяцев количество поджогов военкоматов в России возросло почти вдвое, что может свидетельствовать о недоверии граждан к обещанию властей воздержаться от новой волны мобилизации.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные британской разведки.
"22 января 2024 года российские власти сообщили, что с начала конфликта в феврале 2022 года было совершено 220 нападений на военкоматы. По данным издания "Медиазона", с 26 июля 2023 года подтверждено 113 атак на военкоматы. Эта статистика свидетельствует об увеличении поджогов военкоматов в РФ за последние шесть месяцев в два раза", – говорится в сообщении британского ведомства.
По информации британской разведки, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет виновных в поджогах в действиях по указанию западных чиновников.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Однако увеличение количества нападений, вероятно, происходит из-за усиления недовольства войной среди российского населения, особенно тех, кто будет мобилизован в случае объявления второй волны мобилизации", - уверены в Минобороны Британии.
В ведомстве добавили, что дальнейшая мобилизация будет противоречить обещанию Путина, которое он дал на пресс-конференции 14 декабря 2023 года, о том, что в России дальнейшей мобилизации не будет.
"Нападения, скорее всего, свидетельствуют об отсутствии доверия к этому обещанию", - резюмировали в британском Минобороны.
Мобилизация в России
В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в рамках которой официально планировали призвать 300 тысяч резервистов.
Пока в РФ не прекращается скрытая мобилизация.
С начала 2023 года российское Минобороны активизировало схему вербовки заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.
Весной британская разведка сообщала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии, работающих в РФ, для отсрочки новой волны открытой мобилизации.
Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.
Пока в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.
По мнению экспертов, до президентских выборов 2024 года новой волны мобилизации в стране-агрессоре, скорее всего, не будет.
Фото: ua.depositphotos.com