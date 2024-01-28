У британській розвідці пояснили, чому у Росії зросла кількість підпалів військкоматів

Протягом останніх 6 місяців кількість підпалів військкоматів в Росії зросла майже удвічі, що може свідчити про недовіру громадян до обіцянки влади утриматися від нової хвилі мобілізації.

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Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані британської розвідки.

"22 січня 2024 року російська влада повідомила, що з початку конфлікту у лютому 2022 року було скоєно 220 нападів на військкомати. За даними видання "Медіазона", з 26 липня 2023 року підтверджено 113 атак на військкомати. Ця статистика свідчить про збільшення підпалів військкоматів в РФ за останні шість місяців у два рази", - йдеться у повідомленні британського відомства.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/J67zk0ezE3#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qGbp069iNE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024

За інформацією британської розвідки, голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує винних у підпалах у діях за вказівкою західних чиновників.

"Однак збільшення нападів, ймовірно, відбувається через посилення невдоволення війною серед російського населення, а особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації", - впевнені у Міноборони Британії.

У відомстві додали, що подальша мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна, яку він дав на прес-конференції 14 грудня 2023 року, про те, що в Росії подальшої мобілізації не буде.

"Напади, швидше за все, свідчать про відсутність довіри до цієї обіцянки", - резюмували у британському Міноборони.

Мобілізація в Росії

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, у рамках якої офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Від початку 2023 року російське Міноборони активізувало схему вербування ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка повідомляла, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової хвилі відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.

Наразі у Кремлі ще не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.

На думку експертів, до президентських виборів 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі, швидше за все, не буде.

Фото: ua.depositphotos.com