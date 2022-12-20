В Чехии создадут департамент санкций против России

В Министерстве иностранных дел Чехии создают специальный отдел, который будет работать исключительно над санкциями против России.

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Об этом сообщил глава МИД Ян Липавский, передает Czech Radio.

"Закон направлен против лиц, участвующих в разворачивающейся войне, но по каким-то причинам еще не были внесены в европейские санкционные списки", — резюмировал Липовский.

Действие закона касается прежде всего субъектов из РФ и Беларуси, которые так или иначе причастны к войне в Украине. Нормы, указанные в документе, позволят принимать меры по организациям и режимам, которые нарушают права человека и используют террористические методы и кибератаки.

В то же время Липовский не уточнил, когда Чехия намерена вводить дополнительные санкции против РФ.

Напомним, недавно ЕС официально ввел девятый санкционный пакет против Российской Федерации в ответ на развязанную Россией войну против Украины.

Новый пакет санкций призван подавить "укрепление российского промышленного потенциала посредством расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

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