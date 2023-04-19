В ЕС сообщили, когда заработает центр по расследованию преступления агрессии России в Гааге

Международный центр по расследованию преступления агрессии России против Украины, который создают в Гааге, должен заработать до конца июня 2023 года.

Об этом сообщила министр по европейским делам председательствующей в ЕС Швеции Джессика Росвалл, передает "Укринформ".

"Борьба против безнаказанности не может полагаться только на Международный уголовный суд. Обсуждение создания механизма по наказанию преступления агрессии активно продвигается вперед. Международный центр по расследованию преступления агрессии РФ в Гааге, который будет поддержан Евроюстом, является важным первым шагом к привлечению виновных к ответственности за преступление агрессии. Мы надеемся отрыть этот центр до конца июня", - отметила она.

По ее словам, не менее 700 украинских детей стали жертвами военного преступления. Совет ЕС решительно настроен обеспечить полную ответственность за наиболее серьезные преступления, связанные с агрессивной войной России против Украины.

"Совет ЕС отмечает, что Россия должна немедленно организовать безопасное возвращение украинцев, которые были насильственным путем перевезены или депортированы в Россию, особенно детей", - подчеркнул Росвалл.

Она заверила, что страны ЕС будут продолжать поддерживать усилия Международного уголовного суда, который должен получить все необходимые возможности и ресурсы для расследования военного преступления – незаконной депортации и вывоза украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

"Шведское председательство в ЕС будет продолжать сотрудничать с Еврокомиссией на всех уровнях и координировать деятельность по обеспечению ответственности за российские преступления, совершенные в Украине", - добавила министр.

Напомним, генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы по вероятным тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине (JIT), 5 марта подписали приложение к соглашению о его создании, которое предусматривает начало работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии .