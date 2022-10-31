В ISW проанализировали, зачем Путин ждет зиму

Президент страны-агрессора России Владимир Путин намерен продолжать боевые действия до 2023 года, чтобы удержать ранее оккупированные территории Украины и ждет зиму, чтобы спланировать дальнейшие действия.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По прогнозам аналитиков, Путин вряд ли пойдет на эскалацию до применения тактического ядерного оружия, если только внезапное крушение российской армии не приведет к неконтролируемому продвижению украинских войск по всей территории военных действий. Отмечается, что такая ситуация возможна, но маловероятна.

Кроме того, по прогнозам, маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Однако, вероятно, будет продолжать намекать на возможность российского тактического ядерного применения и нападения на НАТО с целью "взломать волю Запада продолжать поддерживать Украину".

В Институте заявляют, что только что завершившаяся российская частичная мобилизация резервистов свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать воевать до 2023 года, а не рассчитывать на определенное прекращение огня или на эскалацию, которая могла бы завершить войну на его условиях.

Также ISW проанализировали действия Путина, направленные на то, чтобы "взломать волю Европы" прекращение поставок российских энергоносителей зимой. В Институте уверяют, что европейские правительства подготовили свое население к сложной зиме и создали условия для сокращения потребления энергоресурсов.

Аналитики предполагаю , что Путин будет иметь возможность наблюдать за влиянием зимы на волю европейцев, чтобы решить, отправлять ли весной в Украину своих призывников, или прибегнуть к какому-либо другому способу действий.

Напомним, ранее в ISW разоблачили российских пропагандистов во лжи об "успехах" на фронте.