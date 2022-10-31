В ISW проаналізували, навіщо Путін чекає на зиму

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін має намір продовжувати бойові дії до 2023 року, щоб утримати раніше окуповані території України, та зиму, щоб спланувати подальші дії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За прогнозами аналітиків, Путін навряд чи піде на ескалацію до застосування тактичної ядерної зброї, якщо тільки раптовий крах російської армії не призведе до неконтрольованого просування українських військ по всій території воєнних дій. Зазначається, така ситуація можлива, але малоймовірна.

Крім того, за прогнозами, малоймовірно, що Путін буде прагнути прямого військового конфлікту з НАТО. Однак, дуже ймовірно, продовжуватиме натякати на можливість російського тактичного ядерного застосування і нападу на НАТО з метою "зламати волю Заходу продовжувати підтримувати Україну".

В Інституті завляють, що російська часткова мобілізація резервістів, яка щойно завершилася, переконливо свідчить про те, що Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на певне припинення вогню або на ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.

Також ISW проаналізували дії Путіна, спрямовані на те, щоб "зламати волю Європи" припинення поставок російських енергоносіїв взимку. В Інституті запевняють, що європейські уряди підготували своє населення до складної зими та створили умови для скорочення споживання енергоресурсів.

Аналітики припускають, Путін матиме змогу спостерігати за впливом зими на волю європейців, щоб вирішити, чи відправляти навесні в Україну своїх призовників, чи вдатися до якогось іншого способу дій.

Нагадаємо, раніше в ISW викрили російських пропагандистів у брехні про "успіхи" на фронті.