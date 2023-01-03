В Литве назвали направления военной поддержки Украины в 2023 году

Среди направлений поддержки Украины в первую очередь станут приобретения, в частности, вклад в международный фонд поддержки Украины, предназначенный для финансирования закупки тяжелого вооружения.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Литвы.

Военная поддержка также будет включать в себя передачу и ремонт вооружения и военной техники; военную подготовку и обучение; реабилитацию солдат; экспертную поддержку в области оборонных реформ; усиление кибербезопасности.

Также Министерство обороны Литвы планирует закупить и передать Украине дополнительное оборудование литовского производства: приборы ночного видения, тепловизоры, средства борьбы с беспилотниками. Еще планируется закупить дополнительное снаряжение для украинских солдат, новые комплекты снаряжения получат военные, проходящие обучение в Литве.

В этом году литовская армия оценит дальнейшие возможности передачи Украине части своего военного потенциала. Дополнительные деньги могут быть направлены на ремонт переданного Украине оружия.

Военная подготовка и обучение будут проходить в двустороннем и многостороннем формате. В 2023 году планируется обучить около 1500 украинских военнослужащих, часть из них пройдет обучение в Литве в рамках военной учебной миссии ЕС для Украины. Также продолжится реабилитация раненых бойцов в Друскининкае.

Экспертная поддержка оборонных реформ будет осуществляться по направлениям, согласованным на саммите НАТО в Мадриде: долгосрочная оперативная совместимость, развитие институтов, концепция ведения войны, реконструкция военной инфраструктуры и развитие оборонной промышленности.

Министерство национальной обороны продолжит свою экспертную поддержку, принимая участие в деятельности Сил быстрого реагирования ЕС по кибербезопасности и через Региональный центр киберзащиты представители Украины примут участие в подготовке специалистов по кибербезопасности в этом созданном центре в Каунасе.

Напомним, что Зеленский персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина.