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У Литві назвали напрямки військової підтримки України у 2023 році
Серед напрямів підтримки України насамперед стануть придбання, зокрема внесок у міжнародний фонд підтримки України, призначений для фінансування закупівлі важкого озброєння.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Литви.
Військова підтримка також охоплюватиме передачу та ремонт озброєння і військової техніки; військову підготовку та навчання; реабілітацію солдатів; експертну підтримку у сфері оборонних реформ; посилення кібербезпеки.
Також Міністерство оборони Литви планує закупити і передати Україні додаткове обладнання литовського виробництва: прилади нічного бачення, тепловізори, засоби для боротьби з безпілотниками. Ще планується закупити додаткове спорядження для українських солдатів, нові комплекти спорядження отримають військові, які проходять навчання в Литві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цього року литовська армія оцінить подальші можливості передачі Україні частини свого наявного військового потенціалу. Додаткові кошти можуть бути спрямовані на ремонт переданої Україні зброї.
Військова підготовка та навчання відбуватимуться у двосторонньому та багатосторонньому форматі. Загалом у 2023 році планується навчити близько 1500 українських військовослужбовців, частина з них пройде навчання у Литві у рамках військової навчальної місії ЄС для України. Також продовжиться реабілітація поранених бійців у Друскінінкаї.
Експертна підтримка оборонних реформ здійснюватиметься за напрямами, узгодженими на саміті НАТО в Мадриді: довгострокова оперативна сумісність, розвиток інститутів, концепція ведення війни, реконструкція військової інфраструктури та розвиток оборонної промисловості.
Міністерство національної оборони продовжить свою експертну підтримку, беручи участь у діяльності Сил швидкого реагування ЄС з кібербезпеки та через Регіональний центр кіберзахисту представники України братимуть участь у підготовці фахівців із кібербезпеки у цьому створеному центрі в Каунасі.
Нагадаємо, що Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна.