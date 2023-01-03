У Литві назвали напрямки військової підтримки України у 2023 році

Серед напрямів підтримки України насамперед стануть придбання, зокрема внесок у міжнародний фонд підтримки України, призначений для фінансування закупівлі важкого озброєння.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Литви.

Військова підтримка також охоплюватиме передачу та ремонт озброєння і військової техніки; військову підготовку та навчання; реабілітацію солдатів; експертну підтримку у сфері оборонних реформ; посилення кібербезпеки.

Також Міністерство оборони Литви планує закупити і передати Україні додаткове обладнання литовського виробництва: прилади нічного бачення, тепловізори, засоби для боротьби з безпілотниками. Ще планується закупити додаткове спорядження для українських солдатів, нові комплекти спорядження отримають військові, які проходять навчання в Литві.

Цього року литовська армія оцінить подальші можливості передачі Україні частини свого наявного військового потенціалу. Додаткові кошти можуть бути спрямовані на ремонт переданої Україні зброї.

Військова підготовка та навчання відбуватимуться у двосторонньому та багатосторонньому форматі. Загалом у 2023 році планується навчити близько 1500 українських військовослужбовців, частина з них пройде навчання у Литві у рамках військової навчальної місії ЄС для України. Також продовжиться реабілітація поранених бійців у Друскінінкаї.

Експертна підтримка оборонних реформ здійснюватиметься за напрямами, узгодженими на саміті НАТО в Мадриді: довгострокова оперативна сумісність, розвиток інститутів, концепція ведення війни, реконструкція військової інфраструктури та розвиток оборонної промисловості.

Міністерство національної оборони продовжить свою експертну підтримку, беручи участь у діяльності Сил швидкого реагування ЄС з кібербезпеки та через Регіональний центр кіберзахисту представники України братимуть участь у підготовці фахівців із кібербезпеки у цьому створеному центрі в Каунасі.

Нагадаємо, що Зеленський персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна.