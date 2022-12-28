В Луганской области начали принудительный процесс получения детьми гражданства РФ

В Луганской области российские захватчики начали принудительный процесс получения детьми российского гражданства. Уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ.

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Об этом сообщает Луганская ОВА.

"В Кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганщины. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы усилить собственную пропаганду", - отмечают в Луганской ОВА .

Так, уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ.

"Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт РФ. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - подчеркивают в ОВА.

Там также добавили, что в связи со значительными потерями личного состава в Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление боевых позиций.

Чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

"Чего стоят обещания россиян об восстановлении – постепенно начинают понимать жители Северодонецка. Так, оккупационное газовое хозяйство недавно сообщило о якобы подключении 100% жилых домов к системе газоснабжения", - отмечают в ОВА.

Впрочем, когда оставшееся в городе население начало массово жаловаться на отсутствие голубого топлива – получила объяснение, что из-за многочисленных разрушений подача газа была восстановлена только в тех домах, которые имеют на это техническую возможность.

"Подключены к системе все – газа нет у многих. Отчитались перед Новым годом. Даже таким образом они не могут отчитаться о подаче отопления. Потому что все, на что смогли - от повода замены радиаторов сломать у многих дверь и сделать так, что все ценные вещи оттуда исчезли. Иногда в перечень ценных вещей попадают линолеум, выключатели и розетки. Аналогичные случаи участились и в Лисичанске. Пытаются украсть хоть что-то, потому что времени мало", - подчеркивают в ОВА.

Отметим, что в России утвердили план социально-экономического развития так называемой "ЛНР" лишь на год, так как не видят будущего.