На Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ

На Луганщині російські загарбники почали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства. Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.

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Про це повідомляє Луганська ОВА.

"У Кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до Україні і, водночас, посилити власну пропаганду", - зауважують в Луганській ОВА.

Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ.

"Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - підкреслюють в ОВА.

Там також додали, що у зв’язку зі значними втратами особового складу у Луганській області збільшилася кількість випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій.

Аби хоч якось контролювати ситуацію, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

"Чого варті обіцянки росіян про відбудову – поступово починають розуміти жителі Сєвєродонецька. Так, окупаційне газове господарство нещодавно повідомило про нібито підключення 100 % житлових будинків до системи газопостачання", - зазначають в ОВА.

Втім, коли населення, що залишилося в місті, почало масово скаржитися на відсутність блакитного палива – отримала пояснення, що через численні руйнування подачу газу було відновлено лише у тих будинках, які мають на це технічну можливість.

"Підключені до системи усі – газу нема в багатьох. Відзвітували перед Новим роком. Та навіть таким чином вони не можуть відзвітувати про подачу опалення. Бо все, на що спроміглися – від приводом заміни радіаторів зламати в багатьох двері та зробити так, що усі цінні речі звідти зникли. Інколи до переліку цінних речей потрапляють лінолеум, вимикачі та розетки. Аналогічні випадки почастішали і в Лисичанську. Намагаються вкрасти хоч щось, бо часу замало", - підкреслюють в ОВА.

Зазначимо, У Росії затвердили план соціально-економічного розвитку так званої "ЛНР" лише на рік, так як не бачать майбутнього.