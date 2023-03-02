В Минфине анонсировали разработку новой IТ-системы бюджетного планирования

Министерство финансов Украины разработает новую IТ-систему бюджетного планирования и мониторинга исполнения бюджета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что контракт о создании такого программного обеспечения (ПО) подписали глава Минфина Сергей Марченко и заместитель директора литовского учреждения "Центральное агентство по управлению проектами" Раса Сураучиене.

Предполагается, что новая система будет включать в себя аналитические модули, предоставляющие лицам, которые принимают решения, оперативный доступ к данным по запросу. Общение между участниками бюджетного процесса будет проходить в цифровом формате и в реальном времени. Благодаря этому будет уменьшено количество ручной обработки информации и связанных с этим ошибок в расчетах при сборе и проработке запросов от главных распорядителей бюджетных средств.

По словам руководителя Марченко, ПО позволит снизить время для обработки бюджетных запросов, а также ускорит подготовку бюджета на следующий год.

Финансировать создание системы будет "Программа по поддержке управления государственными финансами в Украине" (EU4PFM). Специалисты Минфина и литовского учреждения уже разработали соответствующие технические спецификации.

Услуги по разработке будет оказывать госучреждение "Відкриті публічні фінанси" (ВПФ) при поддержке EU4PFM. Также ВПФ будет выполнять функции администратора системы после прохождения этапа разработки и внедрения.

Напомним, что это не единственное сотрудничество Украины и Литвы. Недавно стало известно, что балтийская страна передаст ВСУ 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут уничтожать иранские беспилотники.